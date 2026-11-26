Joao Neves, dopo il 2-2 del Parco dei Principi contro la Roma, non ha nascosto la propria ammirazione per la squadra di Gasperini. Queste le sue parole: "Eravamo abituati a vincere poi è arrivata la Roma. La Roma ha disputato una partita molto, molto buona, positiva. Sono queste le squadre contro cui ci piace giocare e confrontarci. Penso che siano proprio partite così a farci crescere, imparare e acquisire esperienza in questa competizione”. Neves ha poi continuato andando nei particolari del gioco di Gasp: “È una squadra che pressa uomo su uomo. Credo che sia una delle poche volte in cui abbiamo affrontato un avversario con questo tipo di pressione e con tanta qualità”.