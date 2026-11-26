Mehdi Benatia, ha parlato dell'attuale difensore giallorosso Leonardo Balerdi. L'argentino è arrivato in estate proprio dal Marsiglia, club che Benatia ha lasciato lo scorso giugno. L'ex direttore sportivo del Marsiglia e calciatore della Roma,. L'argentino è arrivato in estate proprio dal Marsiglia, club che Benatia ha lasciato lo scorso giugno.

L'ex difensore ha parlato così a Canal+ dell'impatto di Balerdi nella Capitale: "Sono rimasto stupito dal suo impatto in Serie A. Per me è un difensore moderno, capace di difendere con personalità e di lasciarsi 60 metri alle spalle". Parole di elogio ma non solo: "Certo, commette errori e se non li facesse, forse sarebbe al Real Madrid. Lo stimo perché è uno che non si nasconde mai".