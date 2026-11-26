Nella. Ogni vittoria 2,1 milioni di euro. Cifre decisamente da capogiro che testimoniano l'importanza della competizione. Nelle casse dei Friedkin, quindi, il bottino fino ad ora è salito a circa. 18,62 milioni sono stati garantiti dalla qualificazione alla fase campionato, poi si aggiunge il value pillar che tiene conto del mercato televisivo e del peso storico del club che per la Roma vale circa 30,49 milioni di euro. Poi ci sono i risultati sul campo: la formazione capitolina, per ora, ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte.