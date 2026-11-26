«C'è da godersi questa prestazione e essere orgogliosi della squadra». E soddisfatto e ha tutte le ragioni del mondo per esserlo Gian Piero, dopo il 2-2 che la sua Roma sul campo del Paris Saint-Germain: «Abbiamo giocato contro una squadra fantastica - prosegue il tecnico - per capacità di scambiare continuamente i ruoli in campo e per la qualità espressa. Sono molto contento perché di fronte a un Paris Saint-Germain fortissimo, che andava a mille all'ora, siamo riusciti a fare una partita che voglio andare subito a rivedere. La crescita tecnica, atletica e tattica dei miei ragazzi è incredibile, mi rende felice. Appena c'è stata l'opportunità siamo riusciti a proporci in attacco con continuità». (...) Una creatura che somiglia sempre più al suo tecnico creatore, è divenuta ormai difficile da affrontare per chiunque: «Siamo sulla strada giusta, è vero, e non ci poniamo limiti - conferma Gasp - bisogna essere contenti, ma io ora con la testa sono già proiettato al Monza, che non sarà facile viste le energie spese qui a Parigi». E pensare che le scelte iniziali, confuori, potevano far pensare proprio a un turnover in vista della sfida al Monza di domenica, non per il livello dell'avversario, quanto per il peso specifico della posta in gioco: la qualificazione ai playoff di Champions è ancora raggiungibile, mentre la corsa scudetto con questi ritmi non ammette passi falsi. Scelte che l'allenatore piemontese motiva così dopo il triplice fischio: «Malen veniva da tante partite di fila, anche in nazionale, aveva bisogno di riposare e volevo dare una chance a Castro». (...)