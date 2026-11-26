(...) Pronti, via ma Gasp ha già sorpreso tutti all'annuncio delle formazioni: fuori Malen, Dybala e Cristante e dentro Castro, Pisilli e de Roon. Cambiano gli interpreti, non il canovaccio romanista. Pressing altissimo e solite marcature a uomo a tutto campo: l'olandese su Fabian Ruiz, Niccolò si occupa di Vitinha, Koné si prende cura di Neves, Wesley è riportato a sinistra per arginare Hakimi mentre Molina prova ad opporsi a Mayulu. Prova, perché tra il classe 2006 e Mendes, l'argentino spesso viene preso in mezzo. (...) Il Psg appare sorpreso e fatica un po' a organizzarsi. Lucho capisce subito che l'anello debole giallorosso è il versante destro e si sgola perché il pallone venga giocato da quel lato ma non sempre viene ascoltato. Tra l'altro, proprio per questo motivo, Gasp tiene Mancini molto basso. Tatticamente è una partita bellissima, sembra quasi di essere su una scacchiera anziché su un manto erboso. Dopo mezz'ora nella quale il Psg sbatte sul muro romanista, il tecnico spagnolo prova ad allargare Pisilli e de Roon aprendo sia Vitinha che Ruiz ma stringendo Hakimi e Mayulu che spesso trovano così dei corridoi liberi di 30-40 metri. (...) Per questo il gol del pari di Zabarnyi, preferito all'ex Marquinhos, è paradossalmente un fulmine a ciel sereno. E arriva nell'unico modo che poteva arrivare, da calcio d'angolo. La Roma dopo i tre gol subiti dal Real Madrid, conferma di avere qualche problema sui calci da fermo: cross di Mayulu, Soulé liscia non arrivandoci e l'ucraino, anticipando Ndicka. (...) La ripresa si riapre come era iniziato il primo tempo. Trascorrono due minuti e Hermoso ha nuovamente la palla buona sull'ennesima sgasata di Soulé: stavolta lo spagnolo spara altola.anma ci crede e con Pisilli poco dopo sfiora il vantaggio: taglio perfetto di Niccolò su invito di Castro e tiro a botta sicura sul quale Safonov si supera. Luis Enrique capisce che c'è il rischio di bruciarsi seriamente e inserisce Dembelé e Zaire-Emery. Nemmeno il tempo di assestarsi che il Psg torna avanti: Hakimi mette il turbo trovando scoperta la retroguardia giallorossa e Wesley è costretto al fallo. Dal dischetto l'ex Pallone d'oro spiazza Svilar. Gasp replica inserendo Cristante e Dybala, poi dopo tre minuti anche Malen e Ghilardi. La Roma ricomincia a giocare e il solito, immenso Soulé co-clude da cinque metri: Vitinha ci mette il braccio ma l'arbitro Nyberg fa giocare e per poco il Psg non segna il 3-1. Ma lo svarione dello svedese è troppo evidente per non essere richiamato al Van rigore. Ci pensa Malen, spiazzando Safonov, a rimettere le cose apposto. Finisce 2-2. (...)

(Il Messaggero)