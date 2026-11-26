Un pareggio da grandeLa penna degli Altri
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
PSG-Roma, Luis Enrique: "Per noi è stata la partita più difficile. Faccio i complimenti a Gasperini. Spero che la Roma possa vincere lo Scudetto"
Nel post gara del Parco dei Principi, Luis Enrique ha analizzato la prova del PSG nella sfida di Champions League contro la Roma terminata 2-2. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Prime Video...
Psg-Roma: la moviola dei quotidiani. Nyberg non vede il braccio di Vitinha, prestazione sufficiente
Luci e ombre nella prestazione dell'arbitro Nyberg in PSG-Roma. Metro di giudizio sempre corretto, giusto il calcio di rigore per i francesci, non vede quello dei giallorossi (poi corretto dal Var). U...
IL PUNTO DEL GIOVEDÌ - LICARI: "Per una volta la Roma rimonta invece di essere ribaltata" - CARMELLINI: "Il segnale di crescita collettivo è evidente"
Dopo l'ottimo pareggio in casa del PSG, sui quotidiani si analizza la prestazione giallorossa. "Comunque non è un caso se le uniche due partite perse dalla Roma quest'anno siano quelle giocate in Cham...