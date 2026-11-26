Joao Neves: "Eravamo abituati a vincere, poi è arrivata la Roma: è uno dei migliori club mai affrontati" (VIDEO)

nov 26, 8:13

Joao Neves, dopo il 2-2 del Parco dei Principi contro la Roma, non ha nascosto la propria ammirazione per la squadra di Gasperini. Queste le sue parole: "Eravamo abituati a vincere poi è arrivata la...