Roma per la sfida di Champions League al Parco dei Principi contro il Nessun allarme infortuni né emergenze: le novità nell'undici titolare rispondono a scelte tattiche e a un normale turnover deciso da Gian Piero Gasperini, anche in vista della gara di domenica all'Olimpico contro il Monza. Inizialmente in panchina Cristante, Dybala e Malen.

È definita la formazione dellaper la sfida dial Parco dei Principi contro il PSG : le novità nell'undici titolare rispondono ae a un normaledeciso da Gian Piero, anche in vista della gara di domenica all'Olimpico contro il. Inizialmente in panchina

Tra i pali torna Svilar, al rientro nella notte europea dopo aver saltato gli impegni contro Real Madrid e Manchester United. Davanti a lui conferma per il terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. A centrocampo la scelta tecnica ricade sulla coppia inedita formata da De Roon e Koné, mentre sulle corsie laterali — con Rensch out — agiranno Wesley a destra e Molina a sinistra.