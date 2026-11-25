IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Dybala vota Roma a vita. L'affetto ricevuto da migliaia di tifosi romanisti nel giorno della presentazione, le magiche serate vissute ìn Europa e il raggiungimento della tanto desiderata Champions League. Un lungo percorso per cui la Joya prevede un unico finale. La permanenza nella Capitale fino a fine carriera. «Spero di chiuderla alla Roma, per me sarebbe molto bello - ha ammesso il numero ventuno giallorosso in conferenza stampa - Sono arrivato in Italia a diciotto anni e non mi vedo da altre parti. Però, soprattutto nel calcio moderno, ci sono tanti giri.Adesso, mi godo il momento, ho un anno di contratto qua. Mi godo quello che sta facendo la squadra e poi vedremo». In estate, Dybala - arrivato a scadenza -ha firmato un contratto annuale. E il principale fautore del rinnovo dell'argentino è stato proprio Gasperini, con il quale il legame è diventato sempre più stretto: «Il mister ci dà delle indicazioni, soprattutto sulle zone in cui molte volte preferisce che noi ci muoviamo. Allo stesso tempo, soprattutto quando siamo vicini all'area, ci dà la libertà di muoverci e di creare le nostre giocate, soprattutto in avanti», Fino all'infortunio con il Real Madrid, il tecnico piemontese non ha mai rinunciato all'argentino. Che è tornato in campo a Parma e, ora, vuole ritrovare la forma migliore: «In questo momento mi sen-o bene. Non ho avuto tanti problemi durante il periodo dell'infortunio, anche perché poi c'è stata la sosta e ho potuto lavorare per due settimane con la squadra. Mi sono sentito bene nei minuti in cui ho giocato sabato e sicuramente, con il tempo, partita dopo partita, mi sentirò sempre meglio». Il gol gli manca da quasi un anno, ma per la Joya non è un problema: «Dico sempre che adesso calcio meno perché al mister piace che imbuchiamo quando siamo vicini all'area. E Malen sta bene. Penso che sia una questione di partite, non credo di aver calciato dimeno. Ho tirato in alcune partite, ma ancora non ho trovato il gol. Forse è per questo che pensate che tiri di meno, ma sono tranquillo. Ho avuto questo infortunio, in una fase in cui nemmeno me lo aspettavo, perché mi sentivo in uno dei momenti migliori dell'ultimo anno». È presto, invece, per par-are di scudetto: «Lo capisci più avanti. In Serie A ci sono squadre forti, ma siamo consapevoli di esserlo anche noi. Abbiamo un gruppo molto sano, molto bello e questo, spesso, aiuta a vincere»