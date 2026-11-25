(...) Passando all'altra italiana, invece, abbiamo unache deve fare i conti con la brutta abitudine di perdere punti in rimonta, in Champions League. È una squadra che gioca come vuole il suo allenatore: aggressiva, proiettata in avanti, a ritmi alti. Questa sera sarà una partita molto interessante, perché ilfa la stessa cosa: le vedo come due tori che si scontrano. E vero che amancano giocatori importanti, ma l'allenatore ha detto che non deve essere una scusante e pure quelli che subentrano agli indisponibili sono molto forti. Lui vuole che tutti giochino come sempre: una squadra determinata, che sa cosa vuole l'allenatore, che ha memorizzato i movimenti. Quindi la Roma non può fare come nelle partite in cui ha perso punti con rammarico. Ecco, il punto di contatto con l'Inter è che pure Gasperini ha problemi dietro, non certo davanti...