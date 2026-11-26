LEGGO (F. BALZANI) - La Roma si fa bella anche al Parco dei Principi e stavolta non subisce rimonte da rimpianti. Contro il Psg dei fenomeni la squadra di Gasperini sfoggia una prestazione di altissimo livello e strappa un pareggio d'orgoglio in attesa di una finale di calendario di Champions decisamente più agevole. Gasperini a sorpresa ha tenuto fuori dai titolari Cristante, Dybala e Malen. Dopo cinque minuti i giallorossi si portano in vantaggio: serpentina incredibile di Soulé che vede Hermoso al centro dell'area. Lo spagnolo non sbaglia e ormai ci ha preso gusto a segnare oltre che ad evitare gol. Il Psg accusa il colpo e non riesce a rispondere mentre la Roma si avvicina di nuovo alla porta di Safanov. La beffa nel primo tempo arriva ancora da calcio d'angolo quando Zabarnyi salta tra Ndicka e Soulé e trova il pareggio. Nella ripresa l'atteggiamento dei giallorossi non cambia. Pisilli trova un miracolo di Safanov e va vicino al nuovo vantaggio. Che però viene colto dalla squadra di Luis Enrique. Su una sgasata di Hakimi arriva la trattenuta di Wesley. L'arbitro concede rigore e Dembelé non sbaglia. Ma non sbaglia nemmeno Malen, anche lui in campo da pochi minuti. L'olandese si presenta dal dischetto dopo il fallo di mano di Neves rivisto al Var. L'esecuzione è perfetta. Nel finale le due squadre non rinunciano ad attaccare e vanno vicine al terzo gol. Il rammarico alla fine è più per la Roma che al momento si trova fuori dalla zona qualificazione. Ma Gasp è fiducioso: «Siamo sulla strada giusta. Sono davvero orgoglioso per lo spirito e la crescita dei miei ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica, a cui appena lasci un metro ti brucia. Malen fuori? Non si ferma mai, giusto dare una chance a Castro».