Nel post match di PSG-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche all'emittente brasiliana TNT. Al tecnico giallorosso è stato chiesto un parere sul forte accostamento di Endrick per il mercato di gennaio. Ecco le sue parole.

In Brasile si parla molto di un interesse della Roma per Endrick. Le sue caratteristiche possono fare bene alla squadra?

"Io non parlo di altri giocatori di altre squadre. In questo momento siamo molto contenti di quello che abbiamo. Il mercato sarà molto più avanti e tutte cercheranno di migliorarsi però noi siamo molto contenti"