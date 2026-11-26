VIDEO - Gasperini su Endrick: "Non parlo di giocatori di altre squadre. In questo momento siamo contenti di quello che abbiamo"Interviste Partita
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
VIDEO - Wesley su Endrick: "Gli ho detto di venire alla Roma ma spetta a lui decidere. Sarebbe molto ben accolto dai tifosi"
Al termine del 2-2 maturato in casa del PSG, Wesley ha parlato ai microfoni dell'emittente brasiliana. Al laterale romanista è stato chiesto se ha parlato con Endrick in merito a un suo possibile tras...
PSG-Roma, Soulé: "Il mio posto è a destra ma non ho problemi a giocare in qualsiasi ruolo. Sono molto contento, stiamo facendo un bel percorso"
Mati Soulé ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato per 2-2 in casa del PSG. Il talento argentino è stato autore di un'altra grande prestazione offrendo un assist al bacio...
VIDEO - La sorpresa di Gasperini sull'ultimo precedente con Luis Enrique: "Sono passati 15 anni? Ma veramente?"
La Roma ferma i bicampioni d'Europa del PSG al Parco dei Principi. La squadra allenata da Gasperini si conferma essere in una forma eccezionale e trova un punto pesante e di assoluto prestigio nella q...