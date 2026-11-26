Come riscuotere gli interessi, a qualche settimana di distanza. La Roma che esce imbattuta dal Parco dei Principi con il Psg si prende una rivincita grande così dopo le due sconfitte immeritate contro Real Madrid e Manchester United. «That's football», disse Matic a Dybala dopo la finale di Europa League persa ai rigori del 2023. Come a dire: il calcio è crudele, amico mio. Ma il calcio sa anche restituire, a volte. Sa anche riconoscere chi ha un'idea e non la snatura mai. Il 2-2 contro Luis Enrique è una vittoria di Gian Piero Gasperini e della Roma, in verità. Che conquista un punto che non era nei piani Champions, nell'ottica della qualificazione playoff. (...) E la sinistra il lato forte della Roma, è lì che — non a caso — dopo 5' arriva il vantaggio: Hermoso in pressione recupera alto un pallone, Soulé si mette a sciare in mezzo ai difensori del Psg e torna al centro per lo stesso Hermoso, combinazione perfetta che vale subito un messaggio alla partita. Uomo contro uomo, l'applicazione dei giocatori della Roma è totale, la squadra sta benissimo in campo e soffre poco o niente. Tanto che a un certo punto Luis Enrique dalla panchina fa un cenno con la mano ai suoi, come di ruotare, ovvero di scambiarsi le posizioni per provare a mettere in difficoltà la squadra di Gasp. Non ci riesce molto, il Psg. Tanto che il pareggio che arriva al 31' è quasi beffardo per la modalità, un colpo di testa su angolo di Zabarnyi che fa arrabbiare un bel po' Gasp. (...) Il Psg quasi mai riesce ad alzare i ritmi. Certo, il rischio è sempre dietro l'angolo. Perché non puoi mica abbassare la velocità di punta di Hakimi: il duello tra il marocchino e Wesley è stato uno dei temi della partita, nell'unicavolta in cui l'ex interista è riuscito a prendere il tempo ecco il rigore, trasformato da Dembélé appena entrato. Ci sarebbero tutti gli ingredienti per crollare. E invece la Roma riprende energie. Gasp mette dentro i tre big e al 33' proprio il tridente pesante confeziona il pareggio, con un rigore conquistato da Soulé. Malen festeggia e fa segno ai suoi di accelerare. (...)

(corsera)