Ryan Friedkin – e ci siamo ormai, a quanto risulta è questione di pochi giorni – succede sempre qualcosa.Ricordiamo quanto la sua presenza – quasi dodici mesi fa – rendesse felice e soddisfatto il Gasp, la riteneva fondamentale: “Vale più dei punti fatti dalla Roma in campionato”, andava dicendo. Gian Piero non si fidava più dei dirigenti che aveva intorno (...) e faceva riferimento solo al rampollo di casa Friedkin, per “velocizzare le trattative”. (...) Friedkin fece una scelta: Gasperini. E oggi sa che è stata la cosa migliore per la Roma. Quando arriva– e ci siamo ormai, a quanto risulta è questione di pochi giorni – succede sempre qualcosa.Ricordiamo quanto la sua presenza – quasi dodici mesi fa – rendesse felice e soddisfatto il Gasp, la riteneva fondamentale: “Vale più dei punti fatti dalla Roma in campionato”, andava dicendo. Gian Piero non si fidava più dei dirigenti che aveva intorno (...) e faceva riferimento solo al rampollo di casa Friedkin, per “velocizzare le trattative”. (...) Friedkin fece una scelta:. E oggi sa che è stata la cosa migliore per la Roma.

Un anno dopo, siamo a Gasp deus ex machina (...). La Roma piace, fa risultato, gioca bene, valorizza i giocatori. (...) E torniamo a Ryan, che deve dare risposte sul mercato, informare i dirigenti, da Galantic a D'Amico (...). E poi c'è una questione in agenda, che non riguarda l'imminente ma il prossimo futuro: il contratto di Gasperini. Che come sappiamo scade a giugno del 2028. (...) Un rinnovo, fatto in tempi brevi, non deve essere il modo per non lasciar scappare il tecnico, ma per fargli capire che la programmazione deve andare oltre i tre anni stabiliti un anno e mezzo fa. (...)

Gasp ha conquistato in poco tempo la stima dei suoi calciatori, ha saputo compattare il gruppo, insegnandogli principi che ora fanno della Roma una delle squadre più belle d'Italia e (...) d'Europa. (...) Vincere a Roma avrà, se succederà, un sapore diverso. (...) Non bastano tre anni per poter vedere tutto, perché la Roma è solo all'inizio di un percorso (si spera) virtuoso. Il primo anno, contro ogni pronostico, è arrivata in Champions League, da terza in classifica; il secondo, lo stesso Gasp ha alzato l'asticella, puntando lo scudetto (...). E quest'anno c'è anche da onorare una Champions, come i giallorossi stanno facendo (...). E in questo senso le parole di Luis Enrique (“La Roma è la squadra che ci ha creato maggiori problemi e può vincere lo scudetto”) sono un ulteriore spot (...).

Gasp aspetta l'arrivo di Ryan: ok, l'esterno alto lo vuole, ok, forse, un terzino pure, e chissà, pure un centrocampista.Ma poi, se capita: mister, le va di rinnovare prima della fine della stagione? Una domanda giusta allunga la vita. Più di mille risposte.

(Il Messaggero)