Ryan è in arrivo, si decide il mercato: va blindato il contratto di GasperiniLa penna degli Altri
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
È una Roma unica
Semplicemente unica. Il pareggio al Parco dei Principi contro il Psg consacra la Roma. Bella, a tratti pragmatica, in altri travolgente ma quello che più conta riconoscibile. Gasp è riuscito a complet...
Un tridente da Europa: super Malen con Mora e Soulé. La Roma attacca come le grandi
Al top in Europa. E non solo perché la Roma mercoledì sera ha pareggiato in casa dei più forti di tutti(...). No, c'è di più.Ed è la grande produzione offensiva dei giallorossi, che ha in tre terminal...
Europa League, Juventus-Omonia Nicosia 4-1: bianconeri in rimonta allo Stadium
Dopo il gol iniziale di Satka, la Juventus ribalta il match con Cambiaso ed Ekhator e dilaga nella ripresa con Conceição e Boga. Nel secondo tempo (al 76') dell'Allianz Stadium, la Juventus conduce 4-...