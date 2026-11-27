Europa. E non solo perché la grande produzione offensiva dei giallorossi, che ha in tre terminali la sua espressione più sincera: Donyell Malen su tutti, ma anche un Matias Soulé sempre più scintillante e un Rodrigo Mora che si sta lentamente affermando.Un tridente, quello di Gian Piero Gasperini, che tra reti segnate e assist prodotti ha messo insieme in questo avvio di stagione ben 38 partecipazioni attive al gol (26 reti e 12 assist). Un totale che fa sì che in Europa quello giallorosso sia in assoluto il terzo tridente più prolifico, dopo quello del Barcellona e quello del Bayern Monaco. (...) Al top in. E non solo perché la Roma mercoledì sera ha pareggiato in casa dei più forti di tutti(...). No, c'è di più.Ed è ladei giallorossi, che ha in tre terminali la sua espressione più sincera:su tutti, ma anche unsempre più scintillante e unche si sta lentamente affermando.Un tridente, quello di Gian Piero Gasperini, che tra reti segnate e assist prodotti ha messo insieme in questo avvio di stagione ben). Un totale che fa sì che in Europa quello giallorosso sia in assoluto il, dopo quello del Barcellona e quello del Bayern Monaco. (...)

Più in alto delle 38 partecipazioni giallorosse troviamo quindi le 64 del Barcellona (...) e le 45 del Bayern Monaco (...).Poi, però, tutte le altre sono dietro, comprese anche le altre grandi del calcio europeo: Real Madrid (37 (...)),Manchester City (33), Psg (31), Liverpool (27) e Arsenal (18). Alle spalle dei giallorossi anche le altre due italiane, il Como che comunque è a quota 34 e l'Inter che si ferma a 25 (...).

È ovvio che la parte del leone la faccia Malen, che con il rigore del pareggio siglato contro il Psg è arrivato addirittura a 17 reti stagionali in 16 partite disputate, più di un gol a partita. (...) Succede ovviamente con Soulé (...), ma anche con Mora, con il quale la combinazione sta diventando sempre più interessante. Rodrigo in questo avvio di stagione ha già messo insieme gli stessi numeri dello scorso anno, quando con il Porto chiuse con 5 gol e 2 assist. Gli stessi che contraddistinguono il suo inizio di stagione romanista. Solo che qui Rodrigo ha giocato 15 partite, in Portogallo per mettere insieme quei numeri ha avuto bisogno di 44 gare, praticamente il triplo. Merito del calcio offensivo di Gasperini,di cui sta appunto beneficiando anche lo stesso Soulé. (...) Oggi Soulé è un giocatore totale, quasi imprescindibile, come si è notato anche al Parco dei Principi (...).

Poi è chiaro che c'è sempre una nota stonata, in tutti gli attacchi. (...) Però l'attacco giallorosso aspetta proprio i suoi gol,lui che l'ultima gioia personale l'ha vissuta addirittura il 18 gennaio scorso, a Torino, oltre dieci mesi fa. Da quel momento Dybala ha piazzato in tutto 8 assist (...), ma adesso è arrivato il momento di tornare a fare gol. Anche per cercare di tornare parte attiva del tridente giallorosso, il terzetto di attaccanti che punta anche a mettere paura al Bayern,(...). E chissà che presto il tridente romanista non entri nella scia di quello del Barça...

(Gasport)