Dopo il gol iniziale di Satka, la Juventus ribalta il match con Cambiaso ed Ekhator e dilaga nella ripresa con Conceição e Boga.

Juventus conduce 4-1 sull'Omonia Nicosia nella 5ª giornata della fase campionato di Europa League. Nel secondo tempo (al 76') dell'Allianz Stadium, laconducesull'nella 5ª giornata della fase campionato di

A sbloccare il match è Lubomir Satka al 15' per gli ospiti, ma i bianconeri rispondono prima dell'intervallo con Andrea Cambiaso (37') e Jeff Ekhator (43'). Nella ripresa arrivano i gol di Francisco Conceição (68') e Jeremie Boga (73') per allungare sul 4-1.