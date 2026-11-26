Leonardo Balerdi affida a Instagram un bilancio personale delle ultime settimane, raccogliendo diversi scatti che alternano il campo, la squadra e la quotidianità lontano dai campi e riflettori. Un carosello di immagini per fotografare il suo presente nella Capitale.affida aun bilancio personale delle ultime settimane, raccogliendo diversi scatti che alternano il campo, la squadra e la quotidianità lontano dai campi e riflettori.

Tra le foto pubblicate dal difensore giallorosso spuntano anche immagini con la Roma e momenti vissuti fuori da Trigoria, a testimonianza di un ambientamento ormai pieno nel mondo romanista. A fare da filo conduttore al post è una didascalia breve ma significativa, che racconta serenità e riconoscenza: «Life lately, there’s so much to be thankful for»(«La vita ultimamente, c’è così tanto per cui essere grati»).