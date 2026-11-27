consacra la Roma. Bella, a tratti pragmatica, in altri travolgente ma quello che più conta riconoscibile. Gasp è riuscito a completare la metamorfosi: oggi il gruppo,migliorato in ogni singolo, gioca a sua immagine e somiglianza. Cambiano gli interpreti, non il canovaccio. (...) Se ne è accorto anche Luis Enrique, rimasto sinceramente sorpreso dalla prova dei giallorossi dell'altra sera. L'endorsement di Lucho è di quelli da prendere e ritagliare: “Il futuro della Roma è meraviglioso, può vincere lo scudetto. (...) È stata certamente la partita più difficile che abbiamo affrontato in stagione”. (...) Semplicemente unica. Il pareggio al Parco dei Principi contro il Psg. Bella, a tratti pragmatica, in altri travolgente ma quello che più conta riconoscibile.: oggi il gruppo,migliorato in ogni singolo, gioca a sua immagine e somiglianza. Cambiano gli interpreti, non il canovaccio. (...) Se ne è accorto anche, rimasto sinceramente sorpreso dalla prova dei giallorossi dell'altra sera. L'endorsement di Lucho è di quelli da prendere e ritagliare: “. (...) È stata certamente la partita più difficile che abbiamo affrontato in stagione”. (...)

La Roma diverte e si diverte e ora inizia a crederci. Perché Hermoso è diventato Hermostro, Soulé da indesiderato s'è riscoperto uomo imprescindibile, Malen continua a segnare con la facilità con la quale noi ci alziamo la mattina e beviamo un caffè, Svilar è tornato ad essere decisivo (...). Perché questo realmente può essere l'anno giusto. (...) I numeri lo confermano: secondo posto in campionato, primo attacco, difesa che segna come poche altre al mondo (in stagione già 8 reti) (...). Servirebbero un paio di innesti a gennaio, uno davanti e uno come esterno (...). Lo ha spiegato bene Hermoso l'altra sera: “Vogliamo lottare per tutto, abbiamo la mentalità e la qualità per farlo”.

(...) È la foto di un gruppo sfrontato, che non conosce cosa voglia dire il termine paura. E lo dimostra ogni volta che scende in campo, andando a prendere alti uomo a uomo anche il Psg al Parco dei Principi o lo United all'Old Trafford,imponendo la propria identità (...). Finora in stagione ne ha segnati tanti, la bellezza di 48 in 19 partite. (...) La Roma segna con facilità sia al Real Madrid (3) che al Psg o al Manchester (2). Una giostra del gol che non intende fermarsi.

(Il Messaggero)