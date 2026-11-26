in casa Roma è tempo di programmare il futuro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, da domani è atteso a Trigoria il vicepresidente Ryan Friedkin per una serie di riunioni con la dirigenza giallorossa. Tra i principali argomenti di discussione ci saranno le strategie per il mercato di gennaio: Gian Piero Gasperini vorrebbe un trequartista e un esterno sinistro che gli permetta di riportare Archiviata la trasferta di Parigi,Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,per una serie di riunioni con la dirigenza giallorossa. Tra i principali argomenti di discussione ci saranno le strategie per il mercato di gennaio:che gli permetta di riportare Wesley sulla fascia destra. Alla luce dei paletti imposti dal Fair Play Finanziario, il club potrebbe dover ricorrere a una cessione e puntare su operazioni simili a quella che ha portato Malen nella Capitale, attraverso prestiti onerosi con diritto o obbligo di riscatto. Strettamente legata al mercato è la questione dei conti societari e del settlement agreement sottoscritto con la UEFA.

Tra i temi che potrebbero essere affrontati nelle riunioni c'è anche il possibile rinnovo di Gasperini. Il tecnico è legato alla Roma fino al 30 giugno 2028, ma gli ottimi risultati ottenuti finora potrebbero spingere la proprietà a proporgli un prolungamento. I Friedkin, tuttavia, considerano ancora lunga la durata dell'attuale contratto e potrebbero rimandare il discorso. Un rinnovo rappresenterebbe un riconoscimento per il lavoro svolto dall'allenatore e ne rafforzerebbe ulteriormente la posizione all'interno del club, ma non è detto che l'argomento venga affrontato già in occasione di queste riunioni.

Sul tavolo anche il progetto del nuovo stadio, con l'obiettivo di posare la prima pietra entro la prossima primavera, possibilmente ad aprile, e la definizione del programma delle celebrazioni per il Centenario del club.

(gazzetta.it)