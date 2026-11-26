Così come comunicato dalla Roma
, da domani, per i tifosi giallorossi, sarà possibile acquistare i biglietti per il derby
d'andata. Sotto la nota del club.
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Parte venerdì 27 novembre la vendita dei biglietti dedicati ai tifosi della Roma per il Derby di andata, in programma il 13 dicembre.
La partita vale la giornata numero 15 di Serie A, il calcio d'inizio è programmato per le 12:30.
Ecco come si articoleranno le fasi di vendita.
Prevendita abbonati Serie A 2026/27
Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026.
Settori CURVA SUD CENTRALE e CURVA SUD LATERALE
Gli abbonati AS Roma di CURVA SUD CENTRALE e LATERALE per l’attuale stagione sportiva potranno acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili.
La scelta del posto sarà senza vincoli di settore (per entrambi gli ingressi), pertanto non sarà garantita la conferma del posto/settore dell’abbonamento Serie A.
Si ricorda di selezionare i seguenti settori al momento dell’acquisto:
- Curva Maestrelli per Curva Sud Centrale (Ingressi 18/19 e 20/21)
- Distinti Sud Ovest Ospiti per Curva Sud Laterale (ingresso 15/17)
Settore DISTINTI SUD EST
Gli abbonati AS Roma di tutti i settori standard e corporate hospitality, eccetto quelli di Curva Sud Centrale e Laterale, potranno esercitare il diritto di prevendita nel settore Distinti Sud Est, sino ad esaurimento posti disponibili.
Come acquistare in prevendita
Per accedere alla prevendita online, esclusivamente tramite canale web ufficiale Vivaticket, sarà sufficiente inserire il PNR e la propria data di nascita, senza spazi, nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto (es: abbonamento R12ABC nato il 10/01/2000 dovrà inserire il codice R12ABC10012000 per validare l’acquisto in prevendita).
In questa fase sarà possibile acquistare max 1 biglietto per singola transazione.
Vendita libera
L’eventuale vendita libera si svolgerà a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 dicembre 2026.
In questa fase sarà possibile acquistare fino a quattro biglietti per singola transazione.
Prezzi biglietti
Distinti Sud Ovest Ospiti (INGR. 15/17) 49 euro
Curva Sud (INGR. 18/19, 20/21) 49 euro
Distinti Sud Est (INGR. 22/24) 49 euro
I prezzi saranno validi per tutte le fasi di vendita.
Info Tribuna Monte Mario Sud
La Tribuna Monte Mario Sud è in vendita attraverso i canali ufficiali SS Lazio e non sarà pertanto possibile garantire alcun diritto di prelazione ad abbonati AS Roma su tali settori.
Prezzi applicati:
Tribuna Monte Mario TOP - 10BC - 12 BS/INTERO: 190 euro, UNDER 16: 80 euro
Tribuna Monte Mario Laterale - 11BD - 11BS/INTERO: 150 euro, UNDER 16: 65 euro
Info biglietti per tifosi con disabilità
Persone con disabilità su sedia a rotelle + accompagnatore (prezzo per la coppia, 49 euro) – Settore 13BS
Il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA
allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).
Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati AS Roma del settore Tribuna Tevere Disabili (fino ad esaurimento posti disponibili). Eventuale vendita libera dalle ore 10 di venerdì 4 dicembre 2026.
Persone con disabilità deambulanti + accompagnatore (prezzo per la coppia, 130 euro) – Settore 11BS
Il ridotto per le persone con disabilità al 100% deambulante con accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente chiamando il CONTACT CENTER ASROMA allo 06/89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).
Dalle ore 12.00 di venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 di giovedì 3 dicembre 2026, i posti disponibili saranno riservati agli abbonati appartenenti alla suddetta categoria. Eventuale vendita libera dalle 10 di venerdì 4 dicembre 2026.
Cambio utilizzatore
Il cambio utilizzatore per tutti i biglietti acquistati a tariffa intero e per quelli destinati agli accompagnatori delle persone con disabilità su sedia a rotelle o deambulanti sarà disponibile cliccando qui
a partire dalle ore 10 di venerdì 4 dicembre 2026.
Attenzione! È consentita massimo un’operazione di modifica per singolo sigillo fiscale.
(Asroma.com)