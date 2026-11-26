Difendere attaccando: ieri l’8° gol stagionale di un centrale. Sono 6 in Serie A: nessuno come la RomaFocus
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Calciomercato Roma, il Flamengo apre all'addio di Samuel Lino: "Nessuno è incedibile"
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Massimo Margiotta ospite ad un evento di Panathlon sul calcio giovanile
Il responsabile del settore giovanile della Roma Massimo Margiotta è stato ospite dell'iniziativa di Panathlon International "Un pallone per crescere. Sport, educazione e comunità: come il calcio può...
Lazio, problema muscolare per Taylor: esami in corso
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