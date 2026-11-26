LAROMA24.IT – Dopo appena 4 minuti la Roma si era già tolta la maschera e rovesciato i tavoli nobiliari del Parco dei Principi: Hermoso stringeva nella morsa Akliouche praticamente a 70 metri dalla porta giallorossa. Recupero offensivo, transizione consumata in solitaria da Soulé con il difensore romanista che si riciclava ad attaccare l’area avversaria. Cut-back, come si dice nei salotti buoni per catalogare quei passaggi dalla linea di fondo a rimorchio particolarmente nocivi per le difese avversarie, sinistro facile facile in porta di Hermoso. Il 4° gol stagionale dello spagnolo, che in Champions aveva già colpito lo Slovan, diventa l’8° gol romanista di un difensore dall’inizio della stagione. 48 quelli dall’inizio dell’anno in 19 gare fin qui disputate, una macchina spaventosa in cui tutti gli ingranaggi sanno essere efficaci in area avversaria: un sesto di quei gol, infatti, arriva direttamente dai difensori, categoria dalla quale abbiamo escluso i quinti, notoriamente arma contundente delle squadre di Gasperini. Oltre ai 4 di Hermoso, c’è la doppietta di Balerdi contro il Napoli e le reti di Ndicka e Ghirardi nella vittoria sull’Udinese. – Dopo appenae rovesciato i tavoli nobiliari del Parco dei Principi:stringeva nella morsa Akliouche praticamente a 70 metri dalla porta giallorossa. Recupero offensivo, transizione consumata in solitaria dacon il difensore romanista che si riciclava ad attaccare l’area avversaria. Cut-back, come si dice nei salotti buoni per catalogare quei passaggi dalla linea di fondo a rimorchio particolarmente nocivi per le difese avversarie, sinistro facile facile in porta di. Il 4° gol stagionale dello spagnolo, che in Champions aveva già colpito lo Slovan, diventa l’8° gol romanista di un difensore dall’inizio della stagione. 48 quelli dall’inizio dell’anno in 19 gare fin qui disputate, una macchina spaventosa in cui tutti gli ingranaggi sanno essere efficaci in area avversaria: un sesto di quei gol, infatti, arriva direttamente dai difensori, categoria dalla quale abbiamo escluso i quinti, notoriamente arma contundente delle squadre di Gasperini. Oltre ai 4 di, c’è la doppietta dicontro il Napoli e le reti dinella vittoria sull’Udinese.

In Serie A, sono state 6 le reti di difensori romanisti, due in più, almeno di ogni altra squadra italiana. Nessuno, infatti, in A riesce ad avvicinarsi al fatturato realizzativo della Roma con i propri difensori: dietro i giallorosso, troviamo Lecce e Inter con 4 gol a testa dai difensori. Bremer e Ramon, con 3 gol ciascuno, sono i difensori che in questa prima parte di campionato hanno segnato più di tutti ma rappresentano, da soli, il totale dei gol messi a segno dai difensori di Juventus e Como: 3, appunto. Sassuolo, Bologna, Udinese e Monza seguono con 2 gol ognuno mentre a chiudere la classifica restano Genoa, Torino, Lazio, Milan e Napoli con una sola rete, in campionato, arrivata dai difensori. A secco, rimangono ancora Venezia, Fiorentina, Cagliari, Frosinone, Parma e, guarda un po', l'Atalanta.

I GOL DAI DIFENSORI DI OGNI SQUADRA DI SERIE A:

Roma 6 (2 Balerdi, 2 Hermoso, 1 Ndicka, 1 Ghilardi)

Lecce 4 (2 Tiago Gabriel, 1 Gaspar, 1 Siebert)

Inter 4 (2 Carlos Augusto, 1 Bastoni, 1 Bisseck)

Juventus 3 (3 Bremer)

Como 3 (3 Ramon)

Sassuolo 2 (2 Odenthal)

Bologna 2 (1 Theate, 1 Casale)

Udinese 2 (1 Palma, 1 Abankwah)

Monza 2 (1 Goglichidze, 1 Kouadio)

Genoa 1 (1 Vasquez)

Torino 1 (1 Comuzzo)

Lazio 1 (1 Provstgaard)

Milan 1 (1 Gila)

Napoli 1 (1 Rafa Marin)