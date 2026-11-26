Uno degli obiettivi della Roma, almeno secondo le indiscrezioni, è Samuel Lino del Flamengo. E il direttore sportivo della squadra brasiliana ha rilasciato un'intervista.

"Non ci sono giocatori che non siano in vendita. In un trasferimento ci sono sempre tre parti coinvolte: il giocatore e i due club interessati. È ovvio che Lino sia attualmente, indiscutibilmente, uno dei migliori giocatori, se non il migliore, del campionato brasiliano. Quello che posso garantire è che, per andarsene, dovrebbe trattarsi di una cifra davvero, davvero elevata. Tuttavia, non posso garantire la sua permanenza, perché nessuno può, soprattutto perché ha una clausola nel suo contratto".

In questi giorni si è parlato, sempre dal Brasile, di una possibile offerta di 45 milioni di euro da parte della Roma per l'ala brasiliana 27enne.

(Espn)