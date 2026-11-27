Per il match in programma domenica alle ore 18 contro il Monza, ci sarà uno stadio Olimpico completamente giallorosso. Il club capitolino, infatti, ha comunicato la messa in vendita dei biglietti anche per il settore Distinti Nord-Ovest, solitamente dedicato ai tifosi ospiti. I biglietti sono già in vendita.

(asroma.com)