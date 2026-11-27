Roma è a caccia di rinforzi in vista del mercato invernale. Il club giallorosso cerca rinforzi importanti in attacco ma anche sulla corsia di sinistra. Il profilo di Samuel Lino sembra sicuramente adatto per caratteristiche: è stato accostato al club giallorosso tanto che dal Brasile è stata registrata un'offerta da 45 milioni di euro. La. Il profilo di Samuel Lino sembra sicuramente adatto per caratteristiche: il classe 1999 è un'ala offensiva che può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo . Nelle ultime settimane il calciatore del Flamengo, ex Atletico Madrid,

Boto ha rilasciato una nuova intervista al sito in cui ha parlato della situazione di Samuel Lino. Il dirigente non si è sbilanciato sull'interesse da parte della Roma.

Il Flamengo oggi è anche una potenza sul mercato. Si parla di un interesse della Roma per Samuel Lino: cosa puoi dirci di lui e delle sue qualità?

"Per Samuel Lino c'è effettivamente l'interesse di diversi club. Non dirò se tra questi ci sia anche la Roma oppure no, ma posso confermare che l'interesse attorno a lui è concreto e che continuano ad arrivare ogni giorno richieste di informazioni sul giocatore. Lino è un calciatore che abbiamo acquistato quando era ancora in un'età molto favorevole per un'eventuale rivendita. Lo abbiamo pagato 25 milioni di euro ed è ovvio che non lo venderemo per una cifra inferiore. Non so nemmeno se una sua cessione sarà possibile, a meno che non arrivi un'offerta molto elevata".

(tuttomercatoweb.com)