Genoa, Osmajic: "De Rossi è una figura carismatica. Da giovane vedevo le partite della Roma per lui e Vucinic"La penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Roma, in vendita il nuovo pack per i match contro Frosinone, Milan e Hellas Verona. Biglietti a partire da 36 euro a partita
La Roma annuncia un nuovo pack per le prime tre partite del 2027. Dalle ore 10 di oggi è stato messo in vendita il "Pacchetto Black Friday" di tre partite, con due gare di Serie A contro Frosinone e M...
Calciomercato Roma: Gasperini vuole riportare Wesley a destra. Il tecnico per gennaio chiede anche un laterale sinistro
La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma dovrà farsi trovare pronta per cogliere le migliori occasioni con lo scopo di rinforzare una squadra che in questa prima parte di stagione...
Futuro giallorosso, occhi sul Campus del PSG: il modello Poissy ispira i Friedkin
I Friedkin guardano all'estero per strutturare il futuro del proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato dal quotidiano la proprietà della Roma guarda con particolare interesse al Campus di P...