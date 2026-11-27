Milutin Osmajic è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Serie A. L'attaccante del Genoa ha già siglato 6 reti e si è conquistato il posto da titolare nella squadra allenata da Daniele De Rossi. Il classe 1999 montenegrino, in un'intervista rilasciata al quotidiano, ha speso parole di elogio nei confronti del suo allenatore. è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Serie A. L'attaccante deli. Il classe 1999 montenegrino, in un'intervista rilasciata al quotidiano, ha speso parole di elogio nei confronti del suo allenatore.

[...] De Rossi ha raccontato che, parlando con Vucinic, suo ex compagno in giallorosso e oggi c.t. del Montenegro, lui gli ha detto: "Se riuscite a trovare l'intesa giusta con Milly, lui dà l'anima"

«Per me è fondamentale il rapporto con compagni, tecnico, staff e ambiente. Se queste cose funzionano, come sta accadendo adesso, tutto diventa più semplice. Qui c'è De Rossi, una figura importantissima per me. Quando ero più giovane guardavo a casa le partite della Roma in televisione, dove giocavano proprio lui e Vucinic. A me piaceva moltissimo come giocatore, e ora è il mio tecnico. In estate, quando c'è stata la possibilità di venire al Genoa, l'idea di avere lui come mister mi ha reso felicissimo, perché è una figura carismatica, un ottimo allenatore, che mi insegna tanto ogni giorno e mi aiuta a migliorare sempre. Con lui spingo sempre di più in avanti i miei limiti».

(Gasport)