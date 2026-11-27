Genoa, Osmajic: "De Rossi è una figura carismatica. Da giovane vedevo le partite della Roma per lui e Vucinic"

nov 27, 9:39

Milutin Osmajic è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Serie A. L'attaccante del Genoa ha già siglato 6 reti e si è conquistato il posto da titolare nella squadra allenata da Dan...