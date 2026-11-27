Luis Enrique: “Ci hanno pressato a cento all'ora. È stata la partita più difficile della stagione fin qui”. Non una carezza diplomatica dopo un 2-2, ma quasi il verbale di ciò che Gasp voleva sapere: quanto la sua Roma avrebbe resistito davanti ai più forti. (...) A Parigi la Roma era andata per misurarsi. Il metro, alla fine, glielo ha restituito: “”. Non una carezza diplomatica dopo un 2-2, ma quasi il verbale di ciò che Gasp voleva sapere: quanto la sua Roma avrebbe resistito davanti ai più forti. (...)

Perché il punto del Parco dei Principi nasce prima ancora del calcio d'inizio. Una formazione che sembrava togliere qualità e invece serviva ad alzare l'intensità. (...) Neves a fine partita fotografa il piano quasi meglio di Gasperini: “È una squadra che pressa uomo su uomo. È una delle poche volte in cui abbiamo affrontato un avversario con questo tipo di pressione e con tanta qualità”. (...)

un bell'investimento come partita per il futuro”. In campionato la Roma è già dentro il gruppo di testa e Gasperini (...) a Parigi ha pronunciato una frase nuova: “La certezza è che ci siamo anche noi”. (...) La partita contro il trasformare il rispetto guadagnato in Europa nella pretesa di restare in alto in Italia. (...) Ma il risultato più importante di Parigi non sta più lungo la Senna. Gasperini lo ha chiamato “”. In campionato la Roma è già dentro il gruppo di testa e Gasperini (...) a Parigi ha pronunciato una frase nuova: “”. (...) La partita contro il Psg serve soprattutto lì:. (...)

E qui torna Luis Enrique. Gli chiedono del futuro del Psg e lui decide di parlare di quello della Roma: “Non mi stupirei se vincesse lo scudetto”. Poi la Champions e il desiderio di non incontrare i giallorossi in un doppio confronto: “Magari in finale”. Gasperini, molto più sobriamente, ha detto che la Roma deve cominciare a porsi “qualche traguardo superiore”.Si vedrà.

(La Repubblica)