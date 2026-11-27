Impressionato, conquistato, quasi sbalordito. Gasperini e della sua squadra. Ma al triplice fischio del Parco dei Principi l'asturiano non ha risparmiato complimenti al collega. IL TEMPO (L.PES) - Luis Enrique applaude la Roma sia in pubblico che in privato. La prestazione dei giallorossi sul campo dei campioni d'Europa ammalia anche il tecnico spagnolo, che la Roma l'ha allenata ormai quindici anni fa, ma che la porta sempre in un angolo del cuore. Era stato facile profeta già alla vigilia elogiando il percorso die della sua squadra. Ma al triplice fischio del Parco dei Principi l'asturiano non ha risparmiato complimenti al collega.

«Mamma mia come gioca la Roma» ripeteva dopo la partita Luis Enrique, che poi ha avuto modo di scambiare attestati di stima con Gasperini, che ovviamente ha ricambiato. Ma non è finita qui. Anche ai microfoni di Prime l'allenatore ha ammesso le difficoltà avute durante i novanta minuti al cospetto di una Roma bella e intensa fino al fischio finale. «Senza alcun dubbio, la partita più difficile. Non solo di Champions ma anche in campionato, la partita più difficile di questa stagione. Anche i miei giocatori sono rimasti stupiti, sono soddisfatto di questo risultato».

Non proprio le solite belle parole di facciata, insomma, ma un vero e proprio endorsement pubblico nei confronti dell'unica formazione in grado di non perdere col Psg in questa Champions subendo, per giunta, meno di 4 gol, quota minima fino al match di mercoledì. Come se non bastasse Luis Enrique ha aggiunto quello che a tutti gli effetti si può definire un augurio per il futuro. «La Roma meritava più punti in questa Champions. Ho visto le partite contro Manchester e Real Madrid e meritavano senza dubbio di più. Il futuro è meraviglioso, può vincere lo Scudetto, spero di non incontrarla più se non in finale».

Incrocio che sembra alquanto difficile, quantomeno sponda giallorossa, mentre a Parigi il sogno della terza finale consecutiva non sembra un miraggio, anzi. Ma Gasp e i suoi, in fin dei conti, possono già ritenersi più che soddisfatti.Parole del genere sono la certificazione che la strada è quella giusta, che la crescita è costante e che nello stadio dove quasi tutti avevano segnato zero nelle previsioni, si torna a casa con un punto e qualche rimpianto.

Gli stessi, in una forma differente, che hanno accompagnato le strade della Roma e di Luis Enrique, arrivato forse troppo presto nella Capitale all'alba dell'era americana, ma certamente non capito. Curiosamente in quella stagione sorte simile, ma con un verdetto più breve e crudele, toccò a Gasp all'Inter. Lo spagnolo il campionato con la Roma lo portò a termine, ma l'amore con la piazza non è mai scoppiato. Proprio da quell'esperienza è partita una carriera che recita tre Champions League e quattro titoli nazionali tra Barcellona e Psg. Un erede di Guardiola che negli anni ha evoluto il suo calcio fino a creare una squadra ai limiti della perfezione che incanta tutta Europa.

Un viaggio simile per l'uomo di Grugliasco, che di complimenti ne riceve da anni ma a Roma è venuto per vincere e la sua creatura diventa più forte e consapevole gara dopo gara. Anche per lui l'inizio non è stato facile rispetto alla sfiducia della gente giallorossa, soprattutto a causa dei dissidi nella sua lunga parentesi bergamasca. Ma adesso la Roma è un'anima sola, dentro e fuori dal campo. E che l'augurio di Luis Enrique possa diventare realtà. Chissà.