Champions della Roma sul campo dei due volte campioni d'Europa, quel Psg che a detta di molti, se non proprio di tutti, da un paio d'anni è la squadra più forte del mondo. È stato un esame superato con voti da primi della classe quello che i giallorossi hanno sostenuto al Parco dei Principi.Certificato in primis dagli avversari, a cominciare da Luis Enrique che, nel dopo partita, non ha fatto altro che elogiare la squadra di Gasperini: “Per noi è stata la partita più difficile, il pareggio ci sta bene”, parole che certificano la nuova dimensione di una Roma sempre più legittimata a sognare in grande. Parigi val bene un sogno. Questo ci ha detto la sfida didellasul campo dei due volte campioni d'Europa, quelche a detta di molti, se non proprio di tutti, da un paio d'anni è la squadra più forte del mondo.quello che i giallorossi hanno sostenuto al Parco dei Principi.Certificato in primis dagli avversari, a cominciare dache, nel dopo partita, non ha fatto altro che elogiare la squadra di Gasperini: “”, parole che certificano la nuova dimensione di una Roma sempre più legittimata a sognare in grande.

E pensare che nel momento dell'ufficializzazione delle formazioni, in molti hanno creduto che il Gasp avesse fatto scelte dedicate più al campionato che alla Champions. Malen (...) in panchina, al fianco dell'olandese pure Dybala appena tornato da un infortunio e l'insostituibile Cristante. Ma, soprattutto, un centrocampista in più (Pisilli, splendido su Vitinha e nella partecipazione al gioco), un attaccante in meno (...). Che nei pensieri del tecnico ci fosse l'idea di vedere come sarebbero andate le cose per poi, nel caso (come è successo), mettere in campo i suoi pezzi da novanta,crediamo risponda alla verità.

Ma proprio in questo senso le risposte che ha avuto dalla squadra e da quasi tutti i suoi giocatori risultano ancora più importanti di quello che si poteva immaginare. Pur con qualche prestazione non proprio da otto in pagella (...), la Roma nel suo complesso ha risposto presente alla sollecitazione della partita più difficile in assoluto, guardando sempre negli occhi gli avversari campioni, creando e tirando di più del Psg, dando sempre la sensazione di potersela giocare. A patto che si continui a farlo in tutte le partite con lo stesso spirito visto in campo a Parigi contro i più forti. A cominciare da domenica prossima contro il Monza (...). Se la Roma ci riuscirà, com'è quella storia che i sogni qualche volta diventano realtà?

(La Repubblica)