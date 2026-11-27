Il sogno parigino e quella sveglia chiamata MonzaLa penna degli Altri
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Ovindoli, la neve a un'ora e mezza da Roma: prenota ora con il 10% di sconto riservato ai tifosi giallorossi
Voglia di staccare la spina e portare tutta la passione giallorossa tra piste innevate e cielo d'alta quota? A soli 120 km da Roma, nel cuore dell’Abruzzo, il Club Esse Magnola di Ovindoli ti aspetta...
Roma, in vendita il nuovo pack per i match contro Frosinone, Milan e Hellas Verona. Biglietti a partire da 36 euro a partita
La Roma annuncia un nuovo pack per le prime tre partite del 2027. Dalle ore 10 di oggi è stato messo in vendita il "Pacchetto Black Friday" di tre partite, con due gare di Serie A contro Frosinone e M...
Genoa, Osmajic: "De Rossi è una figura carismatica. Da giovane vedevo le partite della Roma per lui e Vucinic"
Milutin Osmajic è una delle sorprese di questa prima parte del campionato di Serie A. L'attaccante del Genoa ha già siglato 6 reti e si è conquistato il posto da titolare nella squadra allenata da Dan...
Calciomercato Roma: Gasperini vuole riportare Wesley a destra. Il tecnico per gennaio chiede anche un laterale sinistro
La sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma dovrà farsi trovare pronta per cogliere le migliori occasioni con lo scopo di rinforzare una squadra che in questa prima parte di stagione...