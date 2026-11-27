Gian Piero Gasperini aveva raggiunto una vetta simile. La felicità dell'allenatore dopo la partita si spiega così.(...) Parigi, il punto più alto. Idealmente, come se la Roma avesse toccato mercoledì la cima della Torre Eiffel. Perché l'avversario, il Psg , era semplicemente la squadra più forte del mondo da due stagioni e mezza a questa parte. Mai la Roma diaveva raggiunto una vetta simile. La felicità dell'allenatore dopo la partita si spiega così.(...)

Gasp è entrato nella testa di tutti. Ha aggiunto a tutti, a nessuno ha tolto. Se c'è una qualità che il tecnico non perderà mai, è quella di riuscire a valorizzare il parco giocatori al massimo. (...)

Ma cinque giocatori più di altri hanno visto crescere in maniera esponenziale il loro rendimento. Parigi è stata la copertina per due su tutti. Su Hermoso ormai si fanno fatica a trovare parole appropriate. Andrea Stramaccioni, giusto lo scorso fine settimana, lo ha individuato come uomo copertina per definire il lavoro di Gasperini: “Hermoso è Cannavaro,ragazzi”. La verità è che lo spagnolo, recuperato dalla cesta dei cedibili un anno e mezzo fa, oggi fa il centrale, l'esterno, a volte la mezzala o il rifinitore, finendo per chiudere da attaccante (...).

E poi c'è Soulé, di cui si è accorta anche l'Argentina. (...) Il ct Scaloni ha scelto Mati, mica per sbaglio. Se si potesse misurare il delta della crescita, Soulé avrebbe sicuramente quello più ampio. Il numero 18 non sbaglia più prestazioni, fa almeno una cosa decisiva in ogni partita. E soprattutto è un fattore anche nei big match, cosa che nella scorsa stagione poco gli riusciva.

Ci sono almeno altri tre nomi da sottolineare. (...) Lulli due giorni fa avrebbe dovuto giocare Cremonese-Avellino, invece s'è ritrovato a fare doppi passi al Parco dei Principi: serve altro? C'è poi Cristante: Roma lo conosceva già, ma così centrale, così puntuale e così dominante non l'ha mai potuto apprezzare. Infine Malen. Più che i numeri, qui parla l'intuizione di aver visto in lui il centravanti ideale per il gioco della Roma: così facendo, Gasp ha cambiato la carriera dell'olandese e la storia della Roma. Ora non resta che continuare a seguire l'allenatore a gennaio. Se non per convinzione, anche solo perché se lo è meritato. Chissà se la pensa così anche Ryan Friedkin, che dovrebbe sbarcare a breve a Roma (anche) per parlare di mercato. Gasp aspetta con ansia.

(Corsera)