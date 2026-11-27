Inter, Roma e Napoli dovevano battere un colpo e l'hanno fatto. Forte e chiaro, con la vittoria sullo Stoccarda dei nerazzurri e i pareggi nobili nelle cattedrali di Psg e City. Il discorso per il Como terzo in classifica è molto diverso, ma è atteso da due trasferte a Siviglia e a Barcellona e dalla sfida in casa con il Psg: fare i 4 punti che mancano per essere (quasi) sicuri del passaggio diretto agli ottavi non sarà facile. Ma non deve nemmeno diventare un'ossessione (...). Su la testa: per guardare la classifica, sognare un po' più in grande, sentirsi più forti, anche se la strada è lunga. Se sarà la svolta buona, quella della quinta giornata di Champions (...), è presto per dirlo. Ma. Forte e chiaro, con la vittoria sullo Stoccarda dei nerazzurri e i pareggi nobili nelle cattedrali di Psg e City. Il discorso per ilè molto diverso, ma è atteso da due trasferte a Siviglia e a Barcellona e dalla sfida in casa con il Psg: fare iche mancano per essere (quasi) sicuri del passaggio diretto agli ottavi non sarà facile. Ma non deve nemmeno diventare un'ossessione (...).

Roma e Napoli invece devono recuperare terreno per entrare nel giro dei playoff e il calendario autorizza ottimismo.Oggi sono entrambe fuori dalle prime 24 (...), ma in un torneo dove un punto in più o un gol in meno nella differenza reti può essere decisivo, i pareggi con Psg e City sono pesanti. (...) Quota 9 può portare alla qualificazione tra le prime 24, ma 10 punti darebbero più certezze nella maxi volata del 27 gennaio (...). La Roma di punti ne ha 5 e deve ancora affrontare due squadre che oggi le stanno sotto, l'Aek Atene in trasferta e il Lille di Davide Ancelotti (in casa). La prossima sfida, all'Olimpico contro lo Sporting Lisbona è la più dura (...). E soprattutto perché l'incrocio con i portoghesi arriva nella settimana del derby.

(Corsera)