Gasp aspetta Friedkin. Possibile arrivo della proprietà nelle prossime ore a Trigoria per confronti con allenatore e dirigenza. Dovrebbe essere Ryan Friedkin a sbarcare nella Capitale ma non è certo che sia proprio il vicepresidente.Quel che conta è che il tecnico attendeva da tempo di poter parlare con i Friedkin e potrebbe essere accontentato proprio quando si avvicina il mercato di gennaio. IL TEMPO (L.PES) -Possibile arrivo della proprietà nelle prossime ore a Trigoria per. Dovrebbe esserea sbarcare nella Capitale ma non è certo che sia proprio il vicepresidente.Quel che conta è che il tecnico attendeva da tempo di poter parlare con i Friedkin e potrebbe essere accontentato proprio quando si avvicina il

Intanto oggi a Trigoria inizia la preparazione del match di domenica col Monza all'Olimpico. Ieri la squadra è tornata nella Capitale in tarda mattinata svolgendo una seduta di scarico. L'appuntamento è fissato per oggi a pranzo con allenamento al pomeriggio, il primo vero e proprio dopo la trasferta parigina.