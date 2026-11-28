LAROMA24 (A. CIARDI) - Malen e Varela, la partita Roma-Monza è anche il confronto tra i primi due cannonieri della Serie A. In attesa del ritorno di Raimondo, fermato da un guaio fisico nel pieno della sua esplosione. Sul campionato tira un'aria nuova, fresca, che arriva dai Paesi dei nuovi bomber. Gente che un anno fa, di questi tempi, stava in panchina, giocava nelle Serie minori o era semisconosciuta. , la partitaè anche il confronto tra i primi due cannonieri della Serie A. In attesa del ritorno di Raimondo, fermato da un guaio fisico nel pieno della sua esplosione. Sul campionato tira un'aria nuova, fresca, che arriva dai Paesi dei nuovi bomber. Gente che un anno fa, di questi tempi, stava in panchina, giocava nelle Serie minori o era semisconosciuta.

Perché Malen è alla seconda stagione italiana, ma la Roma lo prese a gennaio, quando era un'alternativa dell'Aston Villa, e fino a metà di quel mese ogni settimana pregava affinché fosse disponibile, e magari utile, uno fra Ferguson e Dovbyk. E a inizio 2026 col suo direttore sportivo dell'epoca pensava di risolvere i problemi offensivi con Fullkrug (una follia insensata) e investendo tanto denaro su Vaz, che non va bene manco per l'Hull City, il cui nome echeggia nelle cronache sportive soltanto per ragioni legate a un noleggio non saldato. Malen che domani incrocerà Varela. Bravo Monza. Già a fine agosto si potevano intuire le sue qualità. Nell'esordio in casa dell'Inter, il suo primo gol descriveva al meglio il menu che avrebbe proposto: pallone ricevuto spalle alla porta, al limite dell'area, defilato a destra, protetto magnificamente facendo perno su Bastoni per aggirarlo alla sua sinistra e battere in diagonale Martinez non appena si sarebbe trovato in zona tiro.

Uno dei pezzi forti del repertorio di questo ragazzo pagato appena due milioni e mezzo di euro, settantuno milioni in meno di quanto il Milan ha speso per il connazionale Goncalo Ramos, che in Serie A ha messo a segno finora otto gol in meno del centravanti che gioca in Brianza. Nuovi bomber per il campionato di prima divisione. L'unico italiano sul podio è ai box da un mese, quando il boom del Frosinone si descriveva con la sua faccia.

Otto gol nelle prime dieci partite, lui che della Serie A aveva soltanto annusato l'odore, quando giovanissimo debuttava nel Bologna, che ne detiene il cartellino, e quando faceva tappa a Venezia due stagioni fa. I primi gol nel torneo più importante li ha segnati in Ciociaria. Dopo avere scaldato i motori nella stagione della risalita, dieci in trentasei match di Serie B. Sotto al podio nella classifica dei marcatori ci sono altri due italiani, giovanissimi, che giocano a Milano, Esposito e Cisse, a quota sei, uno in meno di Krstovic. L'interista sta trovando continuità realizzativa, il milanista sta esplodendo nelle mani di Amorim, dopo essersi messo in mostra, come Raimondo, in B, a Catanzaro. A sei gol ci sono pure due habitué del calcio italiano, Thuram e Noslin, e una faccia nuova, Osmajic del Genoa, montenegrino come Krstovic, classe 1999, che ci ha messo un po' più tempo del previsto per incanalare il talento, girovagando per l'Europa per poi passare dal Preston a De Rossi, che prima ancora del suo debutto in Italia faceva capire di contare molto sui suoi gol e sulla sua qualità nell'area avversaria, dove entra di corsa palla al piede o lanciato a rete.

Nove bomber, di cui soltanto tre indossano la maglia numero Nove, Varela, Raimondo e Thuram. I due olandesi domiciliati a Roma, Malen e Noslin, giocano con la Quattordici, come un certo Johan, connazionale che qualche decennio fa rivoluzionò il calcio, prima dal campo e poi dalla panchina.

@augustociardi75