In una recente intervista Ivan Perisic, 37 anni, ha dichiarato di non avere intenzione di smettere con il calcio e il futuro dell'esterno potrebbe diventare uno dei temi del prossimo mercato estivo. Il contratto con il PSV Eindhoven scadrà a giugno e, come scrive il sito dedicato al mercato, è da monitorare la pista che porta alla Roma, alla ricerca di un esterno già dalla scorsa estate e ancora alla ricerca di un rinforzo per per quella zona di campo. L'Inter resta una società particolarmente cara a Perisic, ma un suo ritorno in nerazzurro appare difficile. NOn ci sono conferme invece su un interesse della Lazio.

(tmw.com)