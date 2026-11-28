Dimenticatevi l'ottovolante, con le sue salite vertiginose, le discese improvvise e le curve che tolgono il fiato. Nel luna park dil'attrazione principale è diventata la giostra dei cavalli. Unache non smette di girare, che macina vittorie, regala pareggi entusiasmanti e alimenta ambizioni tricolori. (...) Gasperini ha trasformato una formazione che fino allo scorso aprile viveva di alti e bassi in una macchina capace di macinare risultati. Diciannove partite consecutive senza sconfitte in campionato: un terzo posto lo scorso anno, il secondo gradino dell'attuale podio e, mercoledì scorso, un pareggio contro il Psg delle meraviglie che ha strappato gli applausi di Luis Enrique e di tutta Europa. Non è poco. Soprattutto perché la Roma non ha rinunciato alla propria identità per arrivare fin qui. Pressing, gioco verticale, baricentro alto e recupero immediato del pallone. (...) E i numeri raccontano meglio di qualsiasi descrizione la portata di questa evoluzione. Sono 48 i gol segnati in 17 incontri, con 14 marcatori diversi. Una produzione offensiva che autorizza a guardare lontano: arrivare a fine stagione tra le 100 e le 120 reti non è utopia. La, del resto, ha già messo a segno un primato assoluto, segnando almeno due gol per dieci partite consecutive tra tutte le competizioni. Non le era mai successo da quando esiste la Serie A a girone unico, nella stagione 1929/30. (...) Ma c'è un altro confronto che rende ancora più interessante la sfida con il: quello con la Roma della stagione precedente. Dopo la tredicesima giornata, la squadra di Gasperini senza Malen e con meno alternative di qualità era ferma a 27 punti. Quella di oggi, invece, con una vittoria salirebbe a quota 33. Sei punti in più, che raccontano una crescita evidente e non soltanto in classifica. La differenza più vistosa, però, è quella che si legge davanti alla porta. Dopo dodici giornate, la Roma ha un saldo di +21 gol nella differenza reti rispetto alla scorsa stagione, mentre quelle subite sono appena quattro in più. (...)