A Parigi Marioha fatto di tutto. Tra l'altro con una naturalezza che quasi spiazza: difensore, centrocampista e attaccante, l'uomo ovunque della Roma. Per alcuni tifosi è diventato "Hermostro", altri invece hanno incollato il suo volto al posto di quello di Monna Lisa. (...) Sono passati oltre due anni da quando la Roma lo aveva preso a parametro zero per poi mandarlo in prestito al Bayer Leverkusen. Perché non trovava spazio tra Juric e Ranieri, quasi fosse un prodotto fuori catalogo. Poi è arrivato il bivio che cambia le biografie:, la scorsa estate, lo ha tenuto in rosa dopo un faccia a faccia schietto, senza giri di parole. Mario voleva solo una chance. L'ha avuta e l'ha sfruttata al massimo. Da quel confronto è cominciata un'altra storia, fatta di continuità, fiducia restituita e crescita costante, fino a diventare titolare e sempre più dentro l'anima della. Nessuno più di Hermoso ha saputo incarnare il prototipo di giocatore che vuole Gasp. Che per primo l'ha considerato imprescindibile, negli schemi e nello spogliatoio. Insomma, un leader. (...) C'è un'eleganza ruvida nei movimenti di Mario, che è sempre perfettamente sintonizzato sulle frequenze delle partite, mai estraneo al gioco, anche quando si sviluppa lontano dalla sua zona. I suoi gol arrivano come se fossero naturali, eppure dietro ogni rete c'è la fatica di una conquista. Lo aiuta il fisico, resistente, scolpito nel marmo, tipico dei difensori spagnoli che sanno trasformarsi in armi sotto porta, in stile. A 31 anni è confortato dall'esperienza e da letture che gli fanno sentire lo spazio e il tempo un attimo prima degli altri. Traduzione: è un campione a tutto tondo.