È partita la corsa ai biglietti per Lazio-Roma, derby in programma il 13 dicembre. Nella prima giornata di prevendita per i tifosi giallorossi sono stati acquistati oltre 12mila tagliandi. La fase riservata agli abbonati di Curva Sud centrale e laterale è iniziata venerdì 27 novembre a mezzogiorno e proseguirà fino alle 18:00 di giovedì 3 dicembre. (...)

(corsport)