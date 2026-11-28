Sulla rotta per casa dl Malen il miglior alleato è la pazienza, specie seti imbatti in quei trattori dal rimorchio lungo difficili da superare e ancor più noiosi da seguire, rallentati da rotonde strette dove ogni manovra è una preghiera. L'Olanda settentrionale è un concentrato di strade a una sola corsia dal panorama vungoghiano: fattorie, greggi di pecore, mucche al pascolo, cavalli, mulini a vento, balle di fieno e paesini esposti ai venti provenienti dal Mare del Nord, di quelli che a volte graffiano il viso e altre invece lo accarezzano. Mariska Manshanden, tassista nottu-na, madre dell'attaccante della Roma da 26 gol nel 2026 in Serie A, prendeva l'auto ogni santo giorno, abbassava il finestrino sperando di intercettare il vento giusto e poi puntava Amsterdam, a un'ottantina di chilometri più a sud, nella speranza di non incrociare trattori. Malen si cambiava sul sedile posteriore e a volte arrivava con delle macchie di fango sui calzettoni bianchi dell'Ajax. I compagni l'avevano so-prannominato "boeroe", contadino", e ogni tanto lo andavano a trovare nella sua fattoria, a metà strada tra Breezand - dov'è cresciuto insieme ai genitori - e Westerland. (...)Per parlare di Malen va rispolverata Smallville, la serie tv statunitense sull'infanzia di Clark Kent, per tutti campetto Il campetto dal '22 intitolato a Malen. È a Westerland (Olanda del Nord): da piccolo andava a giocarci col nonno. Nell'altra pagina, Malen In visita al suo club quando giocava nell'Ajax (2007-15). (...) Westerland è un pugno di strade e case basse immerso nel silenzio. I pochi passanti che abbiamo incontrato ci hanno raccontato che «Malen e suo nonno erano una cosa sola». Aneddoto volante dell'unico barista del paese: «I due giocavano così tanto a pallone in quel dannato prato che una volta Joop si beccò una ramanzina dalla moglie perché si era slogato non so cosa per provare una rovesciata». A quel punto nonna Marian gli consigliò di farlo giocare sul serio. La sua prima squadra è stata il Success di Hippolytushoef, un paio di chilometri più a nord. Donyell aveva cinque anni, andò lì insieme a Joop e al primo allenamento, di fronte all'allenatore, si nascose dietro al nonno. Oggi all'interno del piccolo stadio a tinte nerazzurre c'è un seggiolino col nome di Malen. «È sempre stato solare. Mio padre era il suo migliore amico e il suo più grande tifoso. Lo accompagnava agli allenamenti e alle partite. È morto quando Donyell aveva otto anni. Ancora oggi quando parla di lui si commuove». (...)

(SportWeek)