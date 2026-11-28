C'era un tempo in cui Igor Protti numero dieci del Bari insidiava il trono da bomber a un certo Beppe Signori, che segnava gol a raffica con addosso la maglia della Lazio; ce n'era un altro in cui Luca Toni, già campione del mondo o ormai trentaseienne, dava da Verona qualche spallata a Mauro Icardi, che di gol si intendeva pure lui e grazie a quelli l'Inter stava nei piani alti, tra scudetto e Champions. (...) Protagonisti, da una parte, Donyell Malen, che indossa la sognante maglia della Roma, dall'altra Gustavo Varela, sorprendente puntero del Monza. di Juric il quale, con Mauro Baldissoni dietro a una scrivania, ci ricordano un recente passato giallorosso, ma questa è un'altra storia. Se Protti e Toni e i loro fratelli già avevano scritto un pezzo di storia del calcio italiano, il portoghese che si sta mettendo in mostra in Brianza, è una (piacevole) novità per quasi tutti. E vederlo lassù tra i re dei boMber, a una rete in meno del cannibale Malen, che per media segna un gol a partita, fa uno strano effetto. E lo fa ancora di più se li immaginiamo uno contro l'altro (se Gasperini lo vorrà) domani sera, sul palcoscenico dell'Olimpico. (...) Donyell è a quota dodici in campionato, più cinque in Champions League, diciassette in totale su altrettante partite (ventisette nell'anno sola-re, più dei vari Kane, Mbappé e Raphina); il portoghese pagato appena 2,5 milioni, ora ne vale una trentina e non è affatto da escludere una sua partenza già a gennaio - ne ha realizzati undici in serie A (al primo anno), più due in Coppa Italia, ovvero tredici in dodici gare, una media anche superiore, seppur di poco, all'olandese. (...) E visto che l'Inter gli ha messo gli occhi addosso, chissà, a breve potrà lottare con Malen per lo scudetto. (...)

(Il Messaggero)