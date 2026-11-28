Derby capitolino all’orizzonte per un talento italiano che ha trovato gloria e fortuna all'ombra del Pireo. Lorenzo Pirola brilla nelle fila dell’Olympiacos, ma ha nostalgia dell'Italia. Ecco perché il suo entourage capitanato da Beppe Riso ha messo in stand-by i dialoghi con la società ellenica in merito al possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2028. Priorità, infatti, rivolta alla possibilità di ritornare a giocare in Serie A. Con tutta probabilità la prossima estate, ma forse già nella finestra di trattative invernali: più di una società ha già iniziato a sondare il terreno. La Roma lo segue da tempo e lo tiene monitorato. Pirola, infatti, per caratteristiche sembra perfetto per giostrare nel terzetto difensivo a 5 di Gian Piero Gasperini, nel quale potrebbe ricoprire sia il ruolo di braccetto mancino sia quello di perno centrale. Occhio però anche alla Lazio che negli ultimi giorni ha allacciato i contatti con l'agente Riso per esplorare i contorni del possibile affare e appare molto interessata. (...)

(tuttosport)