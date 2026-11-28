Un gol ogni 100 minuti e la possibilità di scrivere un record assoluto. Contro il Monza è pronto a tornare tra i titolaridopo i 90 minuti passati in panchina a Parigi. (...) Mora viene da quattro gol consecutivi in Serie A, proprio come Pato nel 2009 e Kean nel 2019. Con un eventuale quinto sigillo il portoghese diventerebbe il primo 19enne a ottenere una consecutività di realizzazione così lunga in Italia. Gasperini sta pensando di adottare il turn over anche in altre zone del campo. In difesaono pronti a prendere il posto di Mancini e Ndicka, mentre sulla destra si rivedrà Lulli al posto di Molina. (...)