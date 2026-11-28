IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La fiera dell'ex prosegue. Mourinho, De Rossi, Aquilani, Luis Enrique e, adesso, Juric. Poi, sarà il turno di Fonseca e Spalletti. Il ricordo dell'allenatore del Monza, però, non può essere positivo. Cinquantatré giorni alla guida della squadra giallorossa, lasciata ad un passo dalla zon aretrocessione. Il primo a saperlo è proprio il tecnico croato: «A Roma è stata un'esperienza negativa. Emotivamente non è stato facile, ma sono quelle che ti fanno imparare di più». Domani torna all'Olimpico da avversario, consapevole del valore della squadra che si troverà davanti: «La rOMA è in un momento strepitoso e l'abbiamo visto anche col PSG. Gasperini sta riuscendo a mettere in campo tutte le sue idee. È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio. Ogni squadra all'Olimpico rischia di brutto. Hanno una rosa di grande qualità e che può fare la differenza». Un'ex, Ziolkowski, potrebbe essere anche in campo: «Ha un grandissimo potenziale, ha le caratteristiche giuste per darci una grossa mano».