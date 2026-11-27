Si gioca di più. E si segna di più. E segna di più anche ladi, che ha il miglior attacco del campionato.

Il dato che la, attraverso un post social ha voluto mettere in evidenza è appunto questo. Rispetto alla passata stagione, dopo 12 giornate, sono 100 i gol in più che si sono segnati. Sono state 279 le esultanze dello scorso anno, 379 in questa annata. Con la Roma, ovviamente, davanti a tutte le altre.