Serie A: dopo 12 giornate sono 100 i gol in più rispetto all'anno scorsoAltre
Total #SerieA goals after 12 matchdays: Last season: 279 This season: 379 🔥 Serving up the entertainment 👨🍳— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 27, 2026
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