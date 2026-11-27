Jakirovic, ha parlato della questione relativa a Crystal Palace. Ma ha pure aggiunto questo. L'allenatore dell'Hull City,, ha parlato della questione relativa a Robinio Vaz, fermato dalla polizia francese per una questione di un noleggio di una macchina . Nonostante sia stato rilasciato senza accuse, il tecnico inglese ha detto che Vaz non sarà della partita contro il. Ma ha pure aggiunto questo.

"Cercheremo di aiutare in questa situazione, ma non è facile perché non si tratta di un comportamento corretto, posso dirlo così. Non è professionale e so che è giovane e tutto il resto, ma sei un giocatore professionista, devi stare molto, molto attento soprattutto nella vita privata perché oggi con tutti questi social network e registrazioni e tutto il resto".

Il tecnico ha anche confermato che i club sono in contatto per cercare di capire il futuro del giocatore. Anche se dopo questo episodio e queste parole, un ritorno nella Capitale pare essere più vicino.

(Talksport.com)