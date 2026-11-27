Perrotta, ex centrocampista della Roma adesso vice presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è intervenuto al convegno “Le Stelle Oltre il Limite - Sport, talento, inclusione e comunità per costruire il futuro” presso l’Aula Tarantelli della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Simone, ex centrocampista dellaadesso vice presidente del, è intervenuto al convegno “” presso l’Aula Tarantelli della Facoltà di Economia dell’Università

"Io sono sempre in cattedra, era una cattedra diversa ma in campo dovevi meritarti tutto, la fiducia del compagni e dell'allenatore. Sono stato un privilegiato, che non mi è piovuto dal cielo, aver fatto del calcio il mio mestiere, è qualcosa che mi rende privilegiato, ma è stato frutto di tanti sacrifici, di aver lasciato casa a 14 anni, aver attraversato momenti negativi anche in situazioni di difficoltà. Dovevi gestire alcune situazioni da solo".

Perrotta ha anche parlato della sua decisione di smettere col calcio: "Il fatto di non giocare più l'ho deciso io, e per tanti è un trauma per me un poco meno. Il focus si è spostato su qualcosa di diverso e poter dare indietro qualcosa che avevo ricevuto. E farlo attraverso ai bambini mi rende molto orgoglioso".

In questo convegno dopo la parola sport c'è la virgola ma metterei un uguale. Come sport, parlo del calcio, abbiamo una grandissima opportunità. Abbiamo tantissimi bambini che giocano a calcio, circa 700mila. Di questi la possibilità che uno possa diventare un calciatore è dello 0,03%. Il compito è quello di educare. Nel calcio non tutti purtroppo hanno questa percezione della responsabilità che occupano. A quell'età è poco calcio ed è vita. Bisogna creare elementi facilitanti, anche l'università dare stesse opportunità a chiunque. E crescere attraverso i valori dello sport". Al convegno è intervenuto anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi.