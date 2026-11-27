E uno dei focus è stato appunto su questa manifestazione: "La Coppa Italia è costruita in maniera tale da non far arrivare avanti certe squadre e portarne avanti altre. Lo dirò anche un giorno in cui allenerò una big. Ma sono contento che c'è anche in vista un probabile, spero, cambio della Coppa Italia.. Credo che non piaccia a nessuno se non a quelli che hanno altri tipi di interessi. Sono contento che se ne siano accorti tutti. Non si arriva in fondo per la struttura della Coppa Italia".