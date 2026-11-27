Perrotta: "L'obiettivo dello sport è educare. Io sono un privilegiato"

nov 27, 17:03

Simone Perrotta, ex centrocampista della Roma adesso vice presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è intervenuto al convegno “Le Stelle Oltre il Limite - Sport, talento, inclusione e...