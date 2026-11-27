La Roma dopo il pareggio in casa del PSG è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato. Domani sarà già giornata di vigilia: domenica alle ore 18 arriva il Monza dell'ex Ivan Juric allo stadio Olimpico.

Come riportato da Angelo Mangiante all'emittente radiofonica,. La Roma è tornata solamente ieri da Parigi e come spesso accade quando in settimana ci sono impegni europei, Gasperini non terrà la consueta conferenza.