Ivan Juric, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma in programma domenica allo stadio Olimpico alle ore 18. Juric ha parlato anche del suo trascorso sulla panchina giallorossa. Il tecnico del Monza,, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma in programma domenica allo stadio Olimpico alle ore 18. Juric ha parlato anche del suo trascorso sulla panchina giallorossa.

Sull'esperienza alla Roma

"A Roma è stata un'esperienza negativa. Emotivamente non è stato facile, però sono quelle che ti fanno imparare di più. Adesso sono al Monza e il mio unico obiettivo è crescere con questo club e con i giovani"

Sulla Roma e Gasperini

"La Roma è in un momento strepitoso e l'abbiamo visto anche col PSG. Vanno forte e Gasperini sta riuscendo a mettere in campo tutte le sue idee. È la principale candidata per lo scudetto insieme a Inter e Lazio. Ogni squadra all'Olimpico rischia di brutto, fanno 4-5 gol a partita. Vanno forte e in Champions hanno tenuto Malen e Dybala in panchina. Hanno una rosa di grande qualità e che può fare la differenza"

Sulla squalifica e la partita vista dalla tribuna

"Guardando la partita dall'alto, in tribuna, vedi meglio certe cose, soprattutto a livello tattico"

Sul match con la Fiorentina:

"Non siamo partiti benissimo, poi ci siamo sbloccati, dominato e infine gestito"

Su Akinsanmiro:

"In quella posizione mi piace moltissimo è un'opzione molto valida"

Su Cutrone e Colpani:

"E' vero, in questo momento sono diventati un po' delle seconde linee. In questa lista però ci metto anche Ngonge e Zeballos ma il calcio è così. Avere più giocatori possibili di qualità è fondamentale"

Su Ziolkowski:

"Ha un grandissimo potenziale, secondo me ha le caratteristiche giuste per darci una grossa mano"

Sulla porta:

"Entrambi hanno lati positivi e lati negativi. Thiam ha fatto due settimane alla grande e con la Fiorentina si è visto. Non metto una gerarchia chiara, a volte giocherà uno a volte l'altro. Li voglio motivati e sul pezzo"