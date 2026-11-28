IL TEMPO (L. PES) - Fantasia al potere. Gasperini
adesso può finalmente concedersi il lusso ditenere alcune delle sue carte scoperte, soprattutto nel reparto offensivo. È successo a Parma, dove Soulé
è entrato nella ripresa per spaccare, insieme a WesLey, una partita scorbutica. Ed è successo addirittura a Parigi, dove nel secondo tempo sono entrati addirittura Dybala e Malen
, autore del gol de lpari. Merito di un livello globale più alto ma anche e soprattutto di un lavoro del tecnico che sta portando tutti allo stesso livello, o quasi. Castro
ha avuto una chance importante al Parco dei Principi mentre Mora continua a crescere settiman a dopo settimana e anche domani si candida per una gara da titolare. Si giocano due maglie in tre alle spalle di Malen contro il Monza
. In una partita sulla carta semplice ma che di insidie, soprattutto mentali, ne può nascondere molte. Ma Gasp ha imparato negli anni a ragionare sui sedici piuttosto che sugli undici, e non è detto che chi parte fuori non possa incidere anche più di chi comincia. Per questo chiunque resti in panchina sa che durante il corso del match avrà la sua chance per incidere, in una squadra che funziona a meraviglia e che esalta i suoi interpreti offensivi più del resto. Anche se segnano tutti in questa Roma, dai difensori in poI. Anche lì tecnico inevitabilmente ruoterà qualcosa, con Balerdi e Ghilardi
che scalpitano. Staffette e rotazioni utili in una fase cruciale della stagio-ne dove i giallorossi vogliono provare ad attaccare il primato in un percorso che passa quasi del tutto all'Olimpico. A parte la trasferta di Bologna di venerdì prossimo, il 2026 della Roma si chiuderà all'Olimpico. A partire dal match contro i brianzoli di domani, passando per il turno decisivo di Champions dell'8 dicembre con lo Sporting, fino alle ultime due dell'anno con Lazio e Juve. Un'occasione da sfruttare al massimo per continuare a sognare in grande. La prestazione anco-ra più del risultato di Parigi nonpuò che fortificare le convinzioni di un gruppo che già dalla coda dello scorso campionato sembra avere una maturità e una fame da squadra di vertice. Non ci sarà da adagiarsi sugli allori in un match sulla carta semplice come quello contro l'exJuric, e il lavoro di Gasp di questi giorni è essenzialmente su questo. Dubbi in realtà ce ne sono pochi ma a subentrare può esserci sempre la stanchezza. Per questo l'allenatore continua con un turnover mirato e ragionato che porta, ad esempio, Cristante, Dybala e Malen
ad avere una freschezza importante. Così come Balerdi, Lulli e Mora. Non resta che scegliere a chi affidare la prima parte di gara, con la consapevolezza che i cambi, finalmente, possono fare a differenza. E non finisce qui.