Serie A, pareggio senza reti al Penzo: un punto a testa per Venezia e BolognaCampionato
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Serie A: dopo 12 giornate sono 100 i gol in più rispetto all'anno scorso
Si gioca di più. E si segna di più. E segna di più anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha il miglior attacco del campionato. Il dato che la Lega Serie A, attraverso un post social ha voluto met...
Mourinho e il cugino giornalista in conferenza stampa: "E' andato dove mi trattano male, non parlo con lui" (VIDEO)
In conferenza stampa, a Madrid, oggi c'era il cugino di Mourinho. Alla fine, lo Special One, si è alzato a salutarlo e ha detto questo. "Lui è uno dei migliori giornalisti in Portogallo, ma è andato i...
Trigoria: la partitella la vincono i gialli. Soulé segna direttamente da calcio d'angolo (FOTO e VIDEO)
Allenamento per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domani come spiegato non parlerà in conferenza stampa, in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Monza all'Olimpico. Tutti in campo a...