Mourinho e il cugino giornalista in conferenza stampa: "E' andato dove mi trattano male, non parlo con lui" (VIDEO)

nov 27, 18:39

In conferenza stampa, a Madrid, oggi c'era il cugino di Mourinho. Alla fine, lo Special One, si è alzato a salutarlo e ha detto questo. "Lui è uno dei migliori giornalisti in Portogallo, ma è andato i...